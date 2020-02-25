Ученые предложили новую многообещающую стратегию для более быстрого заживления переломов у диабетиков

25.02.2020, 12:37, Разное

У людей, страдающих сахарных диабетов, процесс заживления переломов представляет собой сложную задачу.

Люди с диабетом имеют более высокий риск перелома кости, чем население в целом. И если они ломают один, то и заживление длится дольше, чем обычно

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Сотрудники школы стоматологической медицины Пенна (США) опробовали на мышах растительный белковый препарат, который ускоряет заживление сломанных костей. В экспериментах использовалась растительная платформа для производства лекарств. В клетки растений вводили протеин-инсулиноподобный фактор роста-1 (IGF-1), побуждая их в дальнейшем самостоятельно продуцировать этот белок в листьях. Затем получившийся растительный препарат скармливали животным-диабетикам. Это привело к увеличению объема и плотности костной ткани. Белок IGF-1 был выбран не случайно в качестве активного лекарственного вещества: ранее было показано, что низкий уровень это протеина в крови связан с повышенным риском перелома костей. В будущем авторы исследования планируют протестировать эффективность растительного IGF-1 для лечения остеопороза и регенерации костей у пациентов, пострадавших от остеосаркомы