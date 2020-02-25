Министр энергетики Саудовской Аравии попытался успокоить рынки после падения цен на нефть

25.02.2020, 12:31, Новости дня

ОПЕК и ее союзники по-прежнему хорошо работают вместе, и у них все еще есть возможности попытаться сбалансировать мировые рынки нефти, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман. Об этом сообщает CNBC.

"Мы поддерживаем связь друг с другом, мы используем любую возможность, чтобы поговорить друг с другом", — сказал Абдулазиз бен Салман, выступая перед журналистами на конференции ICCUS в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"У нас не закончились идеи", — подчеркнул принц Абдулазиз. Он выразил уверенность в партнерстве ОПЕК+, добавив, что каждый производитель в альянсе является "ответственным".

Эти комментарии прозвучали на фоне предположений о том, что в ОПЕК+ существует напряженность по поводу того, стоит ли дополнительно сокращать добычу нефти.

Котировки нефти упали в понедельник на фоне возросших опасений по поводу распространения коронавируса COVID-19. Фьючерсы на Brent к закрытию торгов 24 февраля подешевели на 3,8%, цена контрактов на WTI упала на 3,7%.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на нефть в первом квартале снизится впервые более чем за 10 лет из-за последствий эпидемии.

Технический комитет ОПЕК+ ранее рекомендовал сократить добычу дополнительно на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать спрос на фоне вспышки вируса.

ОПЕК и ее союзники во главе с Россией встретятся в Вене 5-6 марта.



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