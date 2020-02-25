США — самый крупный должник ООН

25.02.2020, 12:31, Новости дня

США — самый крупный должник ООН по взносам: сумма невыплаченных взносов превышает 1 миллиард долларов, сообщил постпред РФ при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

США не впервые нарушают график выплат взносов для ООН и "долг копился годами", сообщил постпред в интервью "Известиям".

Из-за этого Организация объединенных наций (ООН) не может финансировать многие проекты – гуманитарной помощи, образования, миротворческие операции.

ООН создана в 1945 году. Сейчас в организации состоят 193 государства. Долгие годы финансовое положение ООН неустойчиво из-за постоянной недоплаты взносов и нарушения графика выплат. Организация продолжает работать благодаря добровольным пожертвованиям некоторых стран и своему Фонду оборотного капитала, а также заимствованиям из средств на миротворческие операции.



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