Путин о нацпроектах: мне не нужно «ура», мне нужно, чтоб страна развивалась

25.02.2020, 12:30, Новости дня

Опубликована новая часть беседы президента РФ с агентством ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства рассказал о том, что является приоритетом при реализации национальных проектов.

Корреспондент поинтересовался, можно ли сравнить реализацию нацпроектов с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи или саммита АТЭС во Владивостоке, когда ставилась конкретная цель и результат достигался "на ура".

"Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом", – отметил Путин.

Президент добавил, что ему "очень приятно", когда он может видеть результаты проделанной работы.

"Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, аэропорт, куда я приезжал, когда он строился, – другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен. Это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но это точечный результат", – продолжил глава государства.

По его словам, осуществлять точечные проекты – недостаточно, поэтому недостаточно и инструментов, которые использовались ранее.

"Так называемые госпрограммы – они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят", – констатировал президент.

Российский лидер подчеркнул, что держит под контролем ход выполнения всех нацпроектов.

"Все?" – уточнил корреспондент.

"Ну конечно", – ответил Путин.

15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Бывшая герцогиня возвращается в кино

05.01 / Welt — в конфликте США и Ирана Германия заняла неправильную сторону — она стремится снять напряжённость

19.01 / В мире: Церковные расколы дошли до США

19.01 / Директора по РФ Совета нацбезопасности Белого дома отстранили от работы

23.02 / Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

31.01 / Жена Бибера призналась, что у нее генетическая мутация кисти

17.02 / SRF — Мюнхенская конференция прошла под девизом «беззападность»

22.02 / «Московская Масленица» и День защитника Отечества: как провести длинные выходные

08.02 / Медведев рассказал о погибшем депутате Хайруллине

06.01 / Путин и Меркель обсудят в Москве ситуацию на Ближнем Востоке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика