Путин о нацпроектах: мне не нужно «ура», мне нужно, чтоб страна развивалась

25.02.2020, 12:30, Новости дня

Опубликована новая часть беседы президента РФ с агентством ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства рассказал о том, что является приоритетом при реализации национальных проектов.

Корреспондент поинтересовался, можно ли сравнить реализацию нацпроектов с подготовкой к проведению Олимпиады в Сочи или саммита АТЭС во Владивостоке, когда ставилась конкретная цель и результат достигался "на ура".

"Мне нужно не "ура". Мне нужно, чтоб страна развивалась. Поступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом", – отметил Путин.

Президент добавил, что ему "очень приятно", когда он может видеть результаты проделанной работы.

"Я, когда приезжаю во Владивосток, когда еду из аэропорта, смотрю, во-первых, аэропорт, куда я приезжал, когда он строился, – другая история совсем. Смотрю этот университет федеральный, там целый город построен. Это все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но это точечный результат", – продолжил глава государства.

По его словам, осуществлять точечные проекты – недостаточно, поэтому недостаточно и инструментов, которые использовались ранее.

"Так называемые госпрограммы – они не отвечают тем задачам, которые перед нами стоят", – констатировал президент.

Российский лидер подчеркнул, что держит под контролем ход выполнения всех нацпроектов.

"Все?" – уточнил корреспондент.

"Ну конечно", – ответил Путин.

15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.