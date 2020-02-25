Эксперт: Атакой на Нейраб Эрдоган бросил боевиков на убой

25.02.2020, 12:30, Новости дня

«Понимая, что провинцию Идлиб придется сдавать, Турция утилизирует ненужных ей боевиков. Их слишком много, в Ливию всех не отправишь, поэтому Эрдогану выгодно бросать их на убой», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Геворг Мирзаян, комментируя информацию о захвате протурецкими боевиками населенного пункта Нейраб на юге сирийской провинции Идлиб.

«На данный момент нет официального подтверждения информации о том, что сирийские войска действительно уступили населенный пункт Нейраб. – сказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, востоковед Геворг Мирзаян. – Есть некие сообщения со ссылкой на источники близкие к боевикам».

«Стратегического значения Нейраб не имеет, однако он имеет важнейшее моральное значение для боевиков, которым на фоне успехов армии Асада необходимо показать, что они могут вернуть хоть какую-то территорию», – продолжил соебседник.

«А для Турции Нейраб важен как символ поддержки протурецких боевиков, которые не должны разочароваться в Эрдогане. Кроме того, взятие Нейраба позволит деблокировать один из турецких наблюдательных пунктов. Тем самым Эрдоган покажет, что он заботится о своих военнослужащих, которые находятся в тылу сирийской армии», – отметил востоковед.

«Однако есть и другая версия происходящего. Сейчас отряды незаконных вооруженных формирований массово уничтожаются силами сирийской армии и ВКС России. Понимая, что провинцию Идлиб придется сдавать, Турция утилизирует уже ненужных ей боевиков. Их слишком много, в Ливию всех не отправишь, поэтому Эрдогану выгодно бросать их на убой», – заключил Мирзаян.

Как сообщалось ранее, вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции захватили населенный пункт Нейраб на юге провинции Идлиб.

Согласно информации Анатолийского агентства Anadolu, боевики оппозиции «полностью взяли город под контроль».

Напомним, в понедельник протурецкие силы при поддержке ВС Турции начали наступление на позиции сирийской армии в Идлибе. Позднее сообщалось, что сирийские войска при поддержке артиллерии и авиации отбили атаки протурецких бандфомирований на Нейраб. Террористы, понеся большие потери, бежали вглубь захваченных ими территорий в Идлибе.

Поселение Нейраб находится возле города Саракеб, который является крупным оплотом террористов на пересечении трасс Латакия – Алеппо и Хама – Алеппо.

Комментируя ситуацию, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сирийские силы борются в Идлибе с террористами, с которыми не будет переговоров.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об обострении ситуации в Идлибе.