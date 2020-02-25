Обновленный Subaru WRX STI получит турбированный 400-сильный двигатель

25.02.2020, 12:30, Разное

В рамках обновления Subaru WRX STI производитель оснастит свой автомобиль улучшенной турбированной силовой установкой, мощностью 400 л.с. Похожий двигатель доступен в других моделях Subaru, но в данном случае усиленные внутренние компоненты позволили в 1,5 раза увеличить его отдачу.

Объем турбированной силовой установки составит 2,4-литра, а мощность — 400 л.с. с крутящим моментом 490 Нм. Аналогичный турбомотор присутствует в таких моделях, как Ascent, Legacy и Outback, но здесь он имеет мощность 260 л.с. и крутящий момент 376 Нм. По словам представителей компании Subaru, такой высокой производительности они достигли за счет доработки клапанов и усиления внутренних компонентов.

По динамическим характеристикам турбированная силовая установка не будет уступать 2,0-литровому четырехцилиндровому двигателю Mercedes-AMG. Более подробная информация о Subaru WRX STI должна появиться в конце нынешнего года во время официальной премьеры автомобиля.