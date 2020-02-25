Завотделом петербургского морга отстранили от работы после видео со стриптизом

25.02.2020, 12:30, Новости дня

Завотделом судмедэкспертизы трупов в Петербурге отстранили от обязанностей после видеозаписи со стриптизом в морге, сообщили в городском комитете здравоохранения.

«Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранен от исполнения обязанностей на время проверки… Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщили в комитете, передает РИА «Новости».

После происшествия из служебной командировки отозвали главу бюро, ему придется доложить о результатах проверки в комитет по здравоохранению.

Отмечено, что руководство бюро не давало разрешение на проведение мероприятий в учреждении и на «присутствие посторонних».

«Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор», – добавили в комитете.

Напомним, в петербургское бюро судебно-медицинских экспертиз – городской морг – в последний рабочий день перед Днем защитника Отечества пригласили стриптизершу, выступление сняли на видео и опубликовали в Сети.

 



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