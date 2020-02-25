Инсайдеры назвали нового соперника Макгрегора: это Джастин Гэтжи

25.02.2020, 12:30, Новости дня

Известный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, экс-чемпион американской лиги UFC в двух весовых категориях, может нынешним летом провести очередной бой в рамках промоушена. Его соперником может стать американец Джастин Гэтжи.

Эта новость пока не подтверждена ни самими бойцами, ни их официальными представителями, однако инсайдеры сообщают, что переговоры между командами атлетов уже идут, хотя и находятся в предварительной стадии. Тем не менее, сам Конор не раз говорил, что проведет следующий бой уже летом 2020-го. Правда, он очень надеялся, что боссы UFC поставят к нему в пару чемпиона легкого веса Хабиба Нурмагомедова.

Но команда российского непобедимого бойца пока отказывает Макгрегору в праве на реванш. Менеджеры Нурмагомедова считают, что ирландец, который проиграл Хабибу полтора года назад в чемпионском бою, должен провести несколько предварительных матчей, чтобы получить право на полноценный реванш.

Стоит также отметить, что и у Гэтжи нет уверенности, что Макгрегор выйдет против него в клетку: "Конор не будет драться со мной, — цитирует американца TMZ. – Он все время убегает, выбирая легкие бои. Я сижу и жду, когда же этот засранец ударит меня по лицу. Давай, Конор, не будь девчонкой".

Интересно, что последним соперником для обоих бойцов стал американец Дональд Серроне, по прозвищу "Ковбой". И он проиграл и Гэтжи в сентябре 2019 года, и Макгрегору — в январе 2020-го. На счету потенциального соперника Конора — 23 боя и два поражения. В рамках турниров UFC он провел пять поединков и выиграл только три.