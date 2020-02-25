Фанаты не узнали постаревшего Гарика Сукачева

25.02.2020, 12:30, Разное

Поклонники российского музыканта Гарика Сукачева удивились сильному изменению его внешности. На новом фотоснимке, опубликованном на странице актера Максима Виторгана в Instagram-аккаунте, фанаты заметили, что певец сильно постарел и выглядит теперь старше своего возраста.
Максим Виторган и Гарик Сукачев находились в недорогом ресторане возле заправки, когда решили сделать совместный фотоснимок. Сейчас актер и музыкант работают над совместным проектом в честь 75-летия окончания Великой Отечественной Войны под названием «Письма победы».

После публикации фотоснимок начали активно обсуждать. Поклонники Гарика Сукачева отметили, что «время не пощадило» их кумира. Некоторые не смогли узнать музыканта, заявляя, что люди в 80 лет могут выглядеть намного лучше. Хотя нашлись и те, кто не увидел в его внешности кардинальных изменений.

Кроме того, поклонники похвалили его за то, что Гарик Сукачев не прибегает к омолаживающим процедурам, поэтому выглядит «настоящим и естественным, как мужик».



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