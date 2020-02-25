Скандалы: Суперджет в штопоре

25.02.2020, 12:27, Разное

Как надежду отечественного самолётостроения добивают в судебных заседаниях

Московский арбитражный суд рассматривает иск «Самолётов Сухого» к иркутской авиакомпании «Ираэро», которая не платит за аренду лайнеров. Перевозчик предъявляет встречные претензии «Сухому», говоря о неработоспособности отечественных «Суперджетов». Life разбирался, чем грозит противостояние самолётостроителей с перевозчиком и что не так с самолётами «Сухого».

Производитель самолётов «Суперджет» (SSJ-100) переживает не лучшие времена. Зарубежные клиенты отказываются от его самолётов, российские перевозчики без конца говорят о нерешённых проблемах в работе SSJ-100. Да ещё и майская катастрофа со сгоревшим самолётом в Шереметьево, принадлежавшим «Аэрофлоту» — основному покупателю этих самолётов. Результат: срыв плана продаж, потеря выручки и реорганизация компании (присоединение к корпорации «Иркут»).

Иски вместо полётов

О проблемах самолёта «Сухой Суперджет» перевозчики говорят давно, как зарубежные клиенты, так и российские региональные авиакомпании «Якутия», «Ямал» и «Ираэро». Прежде споры с покупателями «Сухому» удавалось решать в досудебном порядке. Скорее всего, удалось бы договориться и с «Ираэро». Но самолётостроители сами обратились с иском в суд к авиакомпании-должнику, которая хронически не платит за аренду их самолётов. Ранее по этой же причине с «Ираэро» судилась государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), которая и передала авиакомпании самолёты «Сухого» в аренду. Долг перевозчика перед ГТЛК составлял 711 млн рублей, из которых 482 млн руб. — невыплаты за пользование «Суперджетами». ГТЛК даже собиралась банкротить «Ираэро», но стороны смогли достигнуть мирового соглашения (отодвинуть срок выплат).

Иск «Сухого» на 1 млрд рублей в таких обстоятельствах выглядит для «Ираэро» смертельным (чистая прибыль авиакомпании в 2018-м составила 104,2 млн руб.). Вероятно, поэтому перевозчик решил перевести разговоры о дефектах «Суперджета» в судебную плоскость. Потери от SSJ-100 в региональной авиакомпании оценили в 1,9 млрд руб. По утверждению «Ираэро», из девяти бортов этой модели в рабочем состоянии лишь пять, остальные простаивают. Причём один из проблемных самолётов вообще разбирают на запчасти, он стал донором для тех бортов, что держатся на ходу.

Хронические болезни «Суперджета»

Судьба «Суперджета» оказалась нелёгкой с самого начала. Первый покупатель самолёта — армянская «Армавиа» после года пользования SSJ-100 отказалась от него, заявив, что лайнер не соответствует заявленному ГОСТу. Впрочем, решение перевозчика тогда связали с его собственными финансовыми проблемами. В полный рост частота дефектов «Суперджета» встала только в 2018-м, когда авиакомпании сами открыто заговорили о проблемах двигателя, который критически быстро изнашивался.

В 2018-м в авиакомпании «Якутия» заявили , что собираются отказаться от использования «Суперджетов» из-за их проблем с двигателями. Два из пяти якутских SSJ-100 оказались неработоспособными. Впрочем, уже через год коммерсанты поменяли позицию или просто смирились с дефектами машины и заказали ещё десять «Суперджетов». По данным газеты «Ведомости» самолёты с неисправными движками достались также авиакомпании «Азимут».

По данным СМИ, аналогичные проблемы имеют и «Суперджеты» «Аэрофлота», хотя публичных претензий перевозчик не предъявляет. В разговоре с журналистами топ-менеджеры корпорации утверждали, что из имеющейся у авиакомпании полсотни «Суперджетов» в строю — около половины. В отличие от мелких региональных перевозчиков, «Аэрофлот», парк которого насчитывает почти 250 самолётов, может себе позволить простой бортов.

Неудавшаяся экспансия

Изначально корпорация ОАК, в которую входила компания «Сухой», рассчитывала продать до 2031 года около 800 самолётов SSJ-100. В 2015-м план скорректировали — до 595 машин. А пока удалось реализовать чуть менее двух сотен самолётов.

Поначалу выход «Суперджета» на международный рынок казался успешным. Производитель договорился с мексиканской авиакомпанией Interjet о поставке 30 самолётов, 7 лайнеров ушли ирландской CityJet. В апреле 2018 года Россия предварительно договорилась с иранскими авиакомпаниями о покупке 40 «Суперджетов».

Но в 2018-м в жизни «Суперджета» началась чёрная полоса. Из-за дефектов и проблем с обслуживанием от самолёта фактически отказались все зарубежные авиакомпании.

В феврале 2019-го ирландская CityJet решила вернуть самолёты обратно в Россию. От SSJ-100 также отказались бельгийцы — Brussels Airlines, которые арендовали несколько самолётов у CityJet. Бельгийский перевозчик заявил, что у лайнеров «Сухого» возникают неисправности, приходилось даже аннулировать рейсы (92 рейса за 22 дня). Таким образом, «Сухой» вынужденно покинул европейский рынок.

В Мексике с «Суперджетом» поступили более гуманно — разобрали часть самолётов на запчасти, чтобы сохранить остальные «в обойме». В августе 2019-го Interjet решила распродать свои SSJ-100.

Заместить потери на западном направлении запланированным контрактом с Ираном тоже не получилось. Против выступил Минфин США. Без его разрешения продать иранцам SSJ-100 не получится, потому как десятая часть комплектующих «Суперджета» — американские. США жёстко ограничивают любые поставки своей техники Ирану.

Пожар на родине

В мае 2019 года дальнейшая судьба проекта «Суперджет» вообще оказалась под вопросом. 5 мая SSJ-100 «Аэрофлота» сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево, погиб 41 человек. Среди версий катастрофы рассматривался и возможный отказ двигателя. Но пришли к выводу, что причиной катастрофы стали ошибки экипажа. Следственный комитет возложил всю вину за случившееся на командира лайнера Дениса Евдокимова.

После этого «Сухому» грозила потеря контрактов на поставки новых самолётов в России. Основной покупатель, «Аэрофлот», забронировавший сотню новых SSJ-100, от покупки отказываться не стал. Но план продаж самолётов всё равно оказался сорван — по итогу 2019 года компании удалось реализовать только 16 SSJ-100 вместо запланированных 20–25. Выручка компании в 2019 году просела в 4,5 раза (6,1 млрд за 3 квартала 2019 года вместо 27,4 млрд руб. за аналогичный период 2018-го).

17 февраля «Гражданские самолёты Сухого» как самостоятельная компания прекратила своё существование, её присоединили к корпорации «Иркут», которая занимается разработкой нового лайнера МС-21. Кажется, надежды отечественного самолётостроения лягут теперь на этот самолёт.

Дубровский Андрей