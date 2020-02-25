Россию обязали выплатить 10 тысяч евро фигурантам «болотного дела» Гаскарову и Гущину

25.02.2020, 12:27, Новости дня

Европейский суд по правам человека присудил фигурантам «болотного дела» Алексею Гаскарову и Илье Гущину компенсацию в 10 тысяч евро каждому. Гаскарову также должны быть возмешены восемь тысяч евро за судебные издержки.

По решению ЕСПЧ, российские власти нарушили право Гущина и Гаскарова на свободу мирных собраний.

В России Гущина и Гаскарова признали виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским в связи с митингом 6 мая 2012 года на Болотной площади. Гущина получил два с половиной года лишения свободы, Гаскаров — три с половиной.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / В Донецкой области боевик «ДНР» получил пять лет тюрьмы

17.02 / Из-за убийства женщины на глазах ребенка в Подмосковье возбуждено дело

25.01 / Самолет «Белавиа» развернули на пути в Мюнхен и сняли шестерых пассажиров

16.01 / Путин объяснил необходимость прописать индексацию пенсий в Конституции

18.01 / Южнокорейские СМИ сообщили об отставке министра иностранных дел Северной Кореи

07.02 / Россия успешно вывела на орбиту 34 британских спутника OneWeb

07.01 / США привели свои войска на Ближнем Востоке в повышенную боевую готовность – СМИ

04.02 / Британские журналисты бойкотировали брифинг Джонсона из-за запрета присутствовать некоторым из них

30.12 / Наргиз ответила на обвинения в русофобии

31.01 / Японцам рекомендовали покинуть Китай

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика