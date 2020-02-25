Россию обязали выплатить 10 тысяч евро фигурантам «болотного дела» Гаскарову и Гущину

25.02.2020, 12:27, Новости дня

Европейский суд по правам человека присудил фигурантам «болотного дела» Алексею Гаскарову и Илье Гущину компенсацию в 10 тысяч евро каждому. Гаскарову также должны быть возмешены восемь тысяч евро за судебные издержки.

По решению ЕСПЧ, российские власти нарушили право Гущина и Гаскарова на свободу мирных собраний.

В России Гущина и Гаскарова признали виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским в связи с митингом 6 мая 2012 года на Болотной площади. Гущина получил два с половиной года лишения свободы, Гаскаров — три с половиной.