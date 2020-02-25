Житель Архангельска украл песок на шесть миллионов рублей

25.02.2020, 12:26, Разное

Жителя Архангельска Игоря Кренева обвиняют в крупном хищении. Ущерб от его действий оценили в сумму свыше шести миллионов рублей, пишет FlashNord.

Представители прокуратуры установили, что Кренев и его подельники воровали песок в течение четырех лет – с мая 2013 по сентябрь 2017 года. Злоумышленники добывали его в Маймаксанском округе города. В общей сложности им удалось вывезти с четырех земельных участков более 36 тысяч кубометров песка. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело. Оно будет передано в суд в ближайшее время.