Мишустин приехал с рабочим визитом в Курган

25.02.2020, 12:26, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин приехал в Курган, планируется, что он проведет совещание на тему индивидуальной программы социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы.

Глава правительства также запланировал общение с участниками совета по развитию Курганской области и с представителями общественности, передает РИА «Новости».

Мишустин намерен посетить Курганскую больницу скорой медицинской помощи, в ходе визита он должен осмотреть презентацию проекта застройки в самом крупном жилом районе города Заозерный.

В пресс-службе правительства отмечают, что регион характеризуется слабой инвестиционной привлекательностью, низким уровнем благосостояния, неблагоприятной демографической ситуацией – численность снижается уже 25 лет.

В 2019 году численность региона составила 826,9 тыс. человек, 50,8% – трудоспособного возраста, 29,8% – старше трудоспособного возраста.

По итогам 2017 года ВРП Курганской области составил 200,87 млрд рублей. В 2018 году уровень безработицы в регионе составлял 8% при среднероссийском значении 4,8%.

Область входит в десятку регионов с самым низким значением среднедушевых доходов.

В феврале Мишустин заявил, что в ходе поездок по российским регионам рассчитывает услышать мнение россиян и посмотреть, на каких направлениях нужно усилить работу.

Глава правительства также поручил вице-премьерам разработать программы развития проблемных регионов, на каждую из которых будет выделено по 5 млрд рублей до 2024 года.



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