Российский учитель пришел в школу пьяным и упал с парты на глазах у детей

25.02.2020, 12:25, Новости дня

Видео с нетрезвым преподавателем появилось в сети накануне.

В Татарстане преподавателя школы уволили после того, как он появился на уроке пьяным. Инцидент произошел 13 февраля в школе города Азнакаево.

Видео с нетрезвым учителем технологии появилось в сети накануне. На кадрах видно, как житель прямо во время урока шатается, сидя на парте, а затем падает на пол.

Случай произошел во время урока, сообщили корреспонденту издания в пресс-службе министерства образования и науки Татарстана.

После случившегося уже провели служебное расследование, по результатам которого мужчину уволили.

«С учениками и их родителями, ставшими свидетелями инцидента, проведена этическая беседа», — сообщили в управлении образования исполнительного комитета Азнакаевского района.

Ранее «Учитель года» обматерил школьника и нарвался на штраф.



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