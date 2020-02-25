Экс-сотрудник ФСБ рассказал, как корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков «сливал» информацию боевикам в Чечне

25.02.2020, 12:25, Новости дня

Денис Коротков посещал Чечню в составе сводного отряда милиции в ходе Второй Чеченской кампании и его подозревали в пособничестве террористам, торговле боеприпасами и в организации убийства сослуживца.

Журналист Денис Коротков задолго до начала работы в «Новой газете» служил в 40-м отделе милиции Санкт-Петербурга, а в 2000-м году бывал по командировке в Чечне. Как удалось выяснить ФАН, ему доводилось посещать республику в составе сводного отряда милиции в ходе Второй Чеченской кампании. Во время этих командировок журналиста многократно подозревали в пособничестве террористам, торговле боеприпасами и важными данными, и даже в организации убийства собственного сослуживца.

Ранее стало известно, что Коротков будучи сотрудником 40-го отдела МВД Фрунзенского района прослыл взяточником и «крышей» для наркоманов и барсеточников из грузинских ОПГ. Однако его преступления на Северном Кавказе оказались куда серьезнее, чем рядовая взятка.

Во время командировок в Чечню сводный отряд милиции из Петербурга располагался в тихих местечках: станице Мекенской Наурского района и селе Старые Атаги Урус-Мартановского района. Поначалу Коротков не вызывал никаких подозрений, он был на хорошем счету и у руководства, и у коллег. Однако это продлилось недолго.

На условиях анонимности журналистам удалось получить комментарий от бывшего сотрудника ФСБ, курировавшего отряд Короткова. Его рассказ вызывает натуральный шок, ведь, по его словам, Коротков оказался не просто мелким махинатором, но спокойно сотрудничал с чеченскими боевиками.

Сотрудник спецслужб рассказал, что недалеко от расположения сводного отряда милиционерам и военным несколько раз удавалось обнаружить схроны с боеприпасами. Сперва этому факту особого внимания не придавали, так как их объёмы были небольшие. Но потом выяснилось, что это были патроны, которые ранее выдавались сводному отряду.

«Вот тут разработка началась уже серьезней. В Питере чеченцы вели себя почти как дома, и если бы удалось выследить того, кто поставлял боеприпасы, то можно было бы раскрутить его на петербургские контакты», — рассказал контрразведчик.

Под подозрение ФСБ тогда попало 6 человек, включая Дениса Короткова. Внимание оперативников привлекли его частые походы за территорию расположения, на рынок или в кафе. И хотя в те годы это было форменным самоубийством, Короткова никто не трогал, вероятно из-за его связей с грузинами, которые активно помогали чеченским боевикам.

«По оперативной информации, еще перед командировкой ему в диаспоре дали контакты людей, которые помогли бы на территории Чечни решать разные вопросы. В обмен на любезности типа помощи с патронами, информацией», — отметил источник.

В ходе расследования подтвердилось, что Денис с несколькими коллегами тайно пересекались с боевиками для обмена данными. Однако застать их врасплох оперативникам не удалось.

«На допрос Короткова вызвали, но это уже было почти перед окончанием командировки. Мы знали, что он ведет свой бизнес с боевиками и местными. Догадывались, как он с подельниками передавал боеприпасы. Но доказательная база держалась только на словах и данных оперативной разработки», — рассказал экс-сотрудник ФСБ.

Подпольный бизнес Короткова был раскрыт, когда однажды его отряд атаковали боевики, обстреляв милиционеров их же патронами. Это удалось выяснить благодаря гильзам, найденным на месте, откуда велся обстрел. Их маркировка была идентична тем патронам, что выдали отряду милиции.

«У командира тогда была форменная истерика. Он понимал, что где-то у него сидит большая «крыса». Но ничего поделать не мог», — рассказал один из сослуживцев Короткова.

Он подчеркнул, что Дениса заподозрили в первую очередь, однако докладные от коллег не смогли подорвать его репутацию среди начальства.

«Среди тех, кто считал, что Коротков мог продать духам патроны был и Владимир Яременко. Он даже «по пьяной лавочке» предъявлял ему в открытую. Тогда Денис отвел его на несколько слов и вроде конфликт угас», — добавил собеседник агентства.

А уже в следующую чеченскую командировку старшину МВД Владимира Яременко убили.

Он погиб даже не в бою, а от рук пары незнакомцев. Об этой ситуации написано в книге памяти на сайте МВД России. 21 ноября его с двумя сослуживцами расстреляли в кафе, где они отдыхали в свободное от службы время. Воспоминаниями поделились и коллеги Владимира.

«До сих пор непонятно, почему расстреляли именно его. Но каждый из нападавших выпустил по целой обойме во Владимира. И скрылись. Это не обычное убийство российских военнослужащих. Кто-то знал, что Володя будет там и кто-то уговорил боевиков его убить. Просто так расстрела не было бы», — отмечают они.

Анонимные источники издания подтвердили заказной характер этого убийства. Вину возлагают на Дениса Короткова, ведь именно Яременко ходил к особистам с предложением повнимательнее приглядеться к деятельности Короткова.

«Сейчас, по прошествии многих лет, я начинаю четко понимать, что именно это и стало причиной его смерти. Конфликт у них был всегда, и поэтому Коротков вполне спокойно мог «заказать» виновника своих неприятностей. Или просто попросить об услуге своих дружков», — заявил источник.

Убийцы Яременко до сих пор не найдены. А Короткова выгнали со службы только через 8 лет после трагедии, при этом он избежал следствия.

Прошлая публикация Федерального агентства новостей сподвигла сослуживцев Короткова обратиться в редакцию. По их словам, Денис постоянно контактировал с радикальными исламистами. Эта связь скорее всего образовалась в одну из командировок и присутствует в жизни журналиста «Новой газеты» по сей день. Периодически спецкор еще имеет дело с теми, кому «должен еще с конца 90-х».

Федеральное агентство новостей призывает правоохранительные органы обратить внимание на данный материал и принять меры. Запросы о прошлом Короткова поступят во все его предыдущие места работы. Возможно, благодаря этому удастся восстановить некоторые пробелы из его тайного прошлого. Ранее сообщалось о связи Дениса Короткова со Службой безопасности Украины. Редакция, в которой трудится журналист, пыталась оспорить обвинения, выдвинутые ее сотруднику.