В России отменили «налог на налог»

25.02.2020, 12:24, Новости дня

Такой сбор взиматься не должен, постановил Верховный суд РФ.

Верховный суд России признал незаконным взимание налога с НДС на недвижимость. В своем решении суд уточнил, что налог на добавленную стоимость вообще не должен фигурировать при определении кадастровой стоимости помещения.

Такой вердикт вынесли из-за того, что подобный сбор будет восприниматься как «налог с налога», что является незаконным, сообщает РБК.

Именно из-за того, что оценщик включает этот самый «налог на налог» в кадастровую стоимость, и вырастает стоимость недвижимости. При этом рост существенный – на 20%. К примеру, по данным Федеральной налоговой службы, с 2014 по 2019 годы Москва за счет включения налога на НДС собрала дополнительные 50 млрд рублей.

Фактически так и случилось у владельцев пяти помещений в бизнес-центре ООО «Арт формат» (Москва), которые обратились в суд, пожаловавшись на незаконность сбора. Московский суд встал на защиту истца, и налог из кадастровой стоимости исключили. Но столичная мэрия подала кассационную жалобу, требуя сохранить 20-процентный сбор. Тогда истцы обратились в Верховный суд. Ранее уже несколько компаний обращались в ВС с аналогичными требованиями. И высшая судебная инстанция признала незаконным 20%-й налог на налог.

Примечательно, что вопрос с включением налога на НДС практикуется не во всех регионах России. Ранее предлагалось взимать налог не только с кадастровой стоимости, но и рыночной.