Кроссовер Volkswagen Touareg R дебютирует на Женевском автосалоне

25.02.2020, 12:21, Разное

Представитель немецкого автопрома — компания Volkswagen в рамках Женевского автосалона планирует представить кроссовер Touareg R. Готовящееся к дебюту авто получит гибридную силовую установку, генерирующую до 456 «лошадей».
Volkswagen стремится полностью электрифицировать свой модельный ряд, и в этом отношении гибрид Touareg R с полным приводом – весьма важный «шаг» в планах производителя. Флагманский кроссовер, дебют которого состоится в марте текущего года в Женеве, оснастят гибридной 456-сильной трансмиссией с подключаемым модулем. Авто сможет преодолеть около 50 км пути исключительно на электротяге, до первой «сотни» разгоняться за 5 сек и развивать максимальную скорость около 250 км/час. Последние данные пока являются лишь «ожиданием», и официально компания их не подтверждала.

Под капотом Volkswagen Touareg R разместят 326-сильный бензиновый V6, работающий в паре с 8-ступенчатой АКПП, а также электромотор мощностью 130 «лошадей». Предположительно, кроссовер оценят в 70 000 фунтов стерлингов, что в рублёвом эквиваленте равняется примерно 5,87 млн.



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