Детей предложили признать важнейшим достоянием России

25.02.2020, 12:19, Новости дня

В Конституцию предлагается внести поправку, предусматривающую определение детей как важнейшего достояния страны. Государство же обязуется создавать условия, способствующие их всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию, сообщила депутат Государственной думы Ольга Баталина.

Баталина в ходе заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон заявила, что предлагается «предлагается ввести новую статью – 67.1», по которой «дети являются важнейшим достоянием России, государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности, уважения к старшим», передает РАПСИ.

При этом «государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей».

Также, по ее словам, в 68-й статье предлагается внести норму о том, что культура является «уникальным наследием многонационального народа России, культура поддерживается и охраняется государством, государство охраняет культурную самобытность всех народов и этнических общностей».

Кроме того, государство гарантирует сохранения языкового и культурного многообразия, добавила она.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, которым предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Путин сообщал, что всероссийское голосование о поправке в Конституцию будет проведено по модели выборов президента. Глава государства призывал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

День голосования по Конституции сделают выходным.



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