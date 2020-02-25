Жена Бабкина снялась топлес
25.02.2020, 12:18, Новости дня
Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото, на котором запечатлена топлес.
Она позировала в голубых плавках, без бюстгальтера, прикрыв голую грудь руками.
«Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я ребенок понедельника. Понедельник – День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой релакс», – написала она вечером 24 февраля.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мои Мальдивы * Понедельник. Второй лунный день. Я- ребёнок понедельника * Понедельник-День Луны и голубого цвета * И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax * #снежанабабкина #моялюбовьлюбитцветнеба #понедельник #love
Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.
У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет