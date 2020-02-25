Жена Бабкина снялась топлес

25.02.2020, 12:18, Новости дня

Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала в Instagram фото, на котором запечатлена топлес.

Она позировала в голубых плавках, без бюстгальтера, прикрыв голую грудь руками.

«Мои Мальдивы. Понедельник. Второй лунный день. Я ребенок понедельника. Понедельник – День Луны и голубого цвета. И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой релакс», – написала она вечером 24 февраля.

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Мои Мальдивы * Понедельник. Второй лунный день. Я- ребёнок понедельника * Понедельник-День Луны и голубого цвета * И это обо мне! Сегодня мой день! Сегодня мой relax * #снежанабабкина #моялюбовьлюбитцветнеба #понедельник #love

Публикация от snezhana_babkina (@snezhana_babkina) 24 Фев 2020 в 8:03 PST

Сергей и Снежана Бабкины воспитывают девятилетнюю дочь Веселину и 13-летнего сына Артура. 18 июня 2019 года у них родился сын. Мальчику дали имя Елисей.

У Бабкина есть также 14-летний сын Илья, который живет с первой женой музыканта.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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