В ГБР экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

25.02.2020, 12:18, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении народному депутату восьмого созыва в препятствовании журналистской деятельности в ходе судебного заседания в октябре 2019 года. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

«Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи», – говорится в сообщении.

Нардепу сообщили о подозрении по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины «препятствование законной профессиональной деятельности журналиста».

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Posted by Державне бюро розслідувань on Esmaspäev, 24. veebruar 2020

Вероятно, речь идет о конфликте между экс-нардепом Татьяной Черновол и журналистом «Шарий.net» Дмитрием Кучером, который произошел на заседании Апелляционного админсуда Киева, рассматривающего меру пресечения экс-нардепу от фракции «Народный фронт» Сергею Пашинскому.

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook сообщал, что во время судебного заседания у Кучера вырвали из рук телефон, поцарапали и пытались вытолкать из зала суда. Журналист написал заявление в полицию.

Під час суду над Пашинським постраждав журналістЖурналіст Дмитро Кучер, який працює у виданні «Правовий контроль…

Posted by Sergiy Tomilenko on Reede, 18. Oktoober 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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