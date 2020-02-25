Названы регионы-лидеры по количеству ДТП с пострадавшими в России

25.02.2020, 12:12, Разное

Эксперты определили регионы России, где люди чаще всего получают травмы в дорожных авариях. Специалисты отмечают, что за минувший год число ДТП в стране снизилось на 2,2%. Наряду с этим сократилось и число погибших, сообщает Национальная служба новостей. 

Меньше всего пострадавших было зафиксировано в Чечне, где на 100 тысяч машин приходится лишь 76 аварий, в которых люди получили травмы. Второе и третье места получили Чукотский автономный округ и Свердловская область. Самая неблагоприятная ситуация сложилась в Туве, где произошло 858 ДТП с пострадавшими, сообщает РИА «Новости».



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