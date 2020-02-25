Вайнштейна после решения присяжных увезли в больницу

25.02.2020, 12:12, Новости дня

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна после оглашения решения суда присяжных доставили в больницу с жалобами на боли в груди, пишут СМИ.

Вайнштейна собирались отправить в тюрьму на острове Райкерс-Айленд в Нью-Йорке, но из-за жалобы на самочувствие его направили в больницу на Манхэттене, передает РИА «Новости» со ссылкой на Variety.

Адвокат рассказал изданию USA Today, что продюсера направили в больницу из-за высокого давления.

В воскресенье жюри присяжных суда в Манхэттене признало Вайнштейна виновным в сексуальном насилии по двум пунктам обвинения из пяти.

Напомним, Вайнштейн подозревается в многолетних сексуальных домогательствах в отношении многих известных женщин. Скандал породил волну обвинений в домогательствах, которая коснулась политиков, актеров и других известных людей.