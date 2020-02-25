Личное: Красавица, которая себя изуродовала

25.02.2020, 12:10, Разное

Узнаёте женщину на фото?



Фото: Getty Images

Вот и я не узнала.

А ведь очень красивая женщина была, пока не изуродовала своё лицо жёсткой пластикой и неумеренными инъекциями.

Теперь узнаёте?



Фото: Getty Images

Да-да: та самая Карла Бруни — бывшая топ-модель и жена 23 президента Франции Николя Саркози.

Нехило так ботоксом и филлерами залилась, не находите?

Скажу честно: я, ни в коем случае, не противница ни того, ни другого.

Однако если уповать исключительно на укольчики и скальпель хирурга, то к 52 годам (а именно столько — мадам Саркози) можно превратиться в ходячую антирекламу пластической хирургии и ботокса.

Моей любимице Кейт Бекинсейл — 46 лет, между прочим, и вот её свежие фоточки (2020 год):



Фото: Getty Images

Обаятельное, ухоженное, очень живое и молодое лицо! Красивая.

Именно такой результат достигается, когда женщина ведёт здоровый образ жизни и соблюдает баланс между уколами красоты и аппаратной косметологией.

Одним из моих любимых средств аппаратной косметологии является лазер. Я регулярно делаю лифтинг диодным лазером в EPILAS.

Мне — 38. Без ретуши, без фильтров, без грамма косметики. Именно так я выгляжу дома:



Фото: Моё

По-моему, полёт не просто нормальный, а отличный!

Почему именно лазер?

Лазер улучшает микроциркуляцию и, что особенно важно, стимулирует — естественный! — синтез коллагена и эластина.

С возрастом выработка коллагена и эластина замедляется, но если помочь этому процессу лазером, то получается действительно молодое лицо.

Почему EPILAS?

Лично меня там никогда не подводили: ни разу не сожгли кожу, восстановление — всегда лёгкое и быстрое.

Процедуры проводят дипломированные врачи на немецком лазере последнего поколения, а не вчерашние маникюрши — на списанном китайских тракторах, как это принято в многих салонах.

EPILAS — это медицинское учреждение со всеми лицензиями, где вы доверяете свою красоту и здоровье настоящим врачам.

В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!

В комментариях делитесь своими секретами красоты! Что делаете? Что хорошо работает? Что лично вам не пошло?