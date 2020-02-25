Личное: Красавица, которая себя изуродовала
25.02.2020, 12:10, Разное
Узнаёте женщину на фото?
Фото: Getty Images
Вот и я не узнала.
А ведь очень красивая женщина была, пока не изуродовала своё лицо жёсткой пластикой и неумеренными инъекциями.
Теперь узнаёте?
Фото: Getty Images
Да-да: та самая Карла Бруни — бывшая топ-модель и жена 23 президента Франции Николя Саркози.
Нехило так ботоксом и филлерами залилась, не находите?
Скажу честно: я, ни в коем случае, не противница ни того, ни другого.
Однако если уповать исключительно на укольчики и скальпель хирурга, то к 52 годам (а именно столько — мадам Саркози) можно превратиться в ходячую антирекламу пластической хирургии и ботокса.
Моей любимице Кейт Бекинсейл — 46 лет, между прочим, и вот её свежие фоточки (2020 год):
Фото: Getty Images
Обаятельное, ухоженное, очень живое и молодое лицо! Красивая.
Именно такой результат достигается, когда женщина ведёт здоровый образ жизни и соблюдает баланс между уколами красоты и аппаратной косметологией.
Одним из моих любимых средств аппаратной косметологии является лазер. Я регулярно делаю лифтинг диодным лазером в EPILAS.
Мне — 38. Без ретуши, без фильтров, без грамма косметики. Именно так я выгляжу дома:
Фото: Моё
По-моему, полёт не просто нормальный, а отличный!
Почему именно лазер?
Лазер улучшает микроциркуляцию и, что особенно важно, стимулирует — естественный! — синтез коллагена и эластина.
С возрастом выработка коллагена и эластина замедляется, но если помочь этому процессу лазером, то получается действительно молодое лицо.
Почему EPILAS?
Лично меня там никогда не подводили: ни разу не сожгли кожу, восстановление — всегда лёгкое и быстрое.
Процедуры проводят дипломированные врачи на немецком лазере последнего поколения, а не вчерашние маникюрши — на списанном китайских тракторах, как это принято в многих салонах.
EPILAS — это медицинское учреждение со всеми лицензиями, где вы доверяете свою красоту и здоровье настоящим врачам.
В общем, с большим удовольствием и от всей души рекомендую!
В комментариях делитесь своими секретами красоты! Что делаете? Что хорошо работает? Что лично вам не пошло?
Источник: Лена Миро
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