Для севастопольских ветеранов 9 мая проведут персональные парады

25.02.2020, 12:06, Новости дня

Мини-парады для ветеранов Великой Отечественной проведут 9 мая в Севастополе. Речь идет о пожилых людях, которые уже не смогут лично побывать на главном городском празднике в День Победы. Об этом сообщает служба информации "Вести – Севастополь".

С таким очень добрым предложением общественники обратились к командованию Черноморского флота. Об этом ТАСС рассказал замкомандующего ЧФ по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Впервые речь об этом зашла на заседании дирекции Года памяти и славы. Теперь по распоряжению командующего ЧФ предстоит подготовить список ветеранов. Мини-парады будут проходить во дворах, где проживают герои войны, чтобы они смогли посмотреть праздничное шествие прямо из своей квартиры — с балкона или из окна. Причем по задумке организаторов для каждого ветерана постараются подобрать тот род войск, в котором он воевал.

Подобная практика уже существует в нескольких российских городах, например, в Смоленске. Героев Великой Отечественной с каждым годом становится всё меньше. Очень важно, чтобы каждый ветеран смог почувствовать радость от великого праздника Победы.

На фото: персональный парад в Смоленской области.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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