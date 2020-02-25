Пьяный трудовик замертво свалился на уроке и был уволен

25.02.2020, 12:06, Новости дня

В Татарстане школьники сняли на видео урок труда: учитель какое-то время пытался сказать что-то важное, однако сполз на пол.

Инцидент произошел 13 февраля в школе №7 города Азнакаево. Единственное разборчивое слово, сказанное учителем на этом уроке было: "Дети!". Больше ничего внятного педагог произнести так и не смог, однако на опубликованных кадрах видно, что поведение мертвецки пьяного мужчины привело учеников в полный восторг.

 

Издание Inkazan.ru сообщило, что Министерство образования и науки Республики Татарстан провело проверку инцидента, после которой учитель труда был уволен, а со школьниками и их родителями была проведена этическая беседа.



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