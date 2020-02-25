Путин: нужно, чтобы подчиненных потряхивало

25.02.2020, 12:06, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поделился методом, который помогает улучшить качество работы подчиненных. По словам главы государства, он критикует их, чтобы держать "под административным давлением".

"Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их (подчиненных – ред.) всех под напряжением", – сказал Путин в интервью ТАСС, имея в виду чиновников, ответственных за выполнение нацпроектов.

По его словам, для качественной работы нужно, чтобы подчиненных "потряхивало", чтобы "люди чувствовали свою ответственность". Если ослабить напряжение, "народ начинает расслабляться", констатировал президент.

15 января 2020 года, оглашая Послание Федеральному Собранию, Путин назвал выполнение нацпроектов приоритетом и отметил, что их реализация требует нового качества исполнения.

 



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