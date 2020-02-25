«Я – воин». Уайлдер готов в третий раз выйти против Фьюри

25.02.2020, 12:06, Новости дня

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер, который в минувший уикенд проиграл техническим нокаутом чемпионский бой британцы Тайсону Фьюри, решил воспользоваться опцией матча-реванша, которая была прописана в контракте боксеров на поединок.

Экс-чемпион мира в супертяжелом вече по версии Всемирного боксерского союза (WBC) сообщил, что уже нынешним летом состоится его третий бой с Фьюри: "Мы собираемся осуществить это, — цитирует Уайлдера ESPN. – И я с нетерпением жду этого. Я – воин и настоящий чемпион. Я точно буду драться с Фьюри летом".

Первый поединок двух боксеров состоялся в декабре 2018 года и тогда судьи дали ничью после 12 раундов. Повторная встреча прошла в минувшие выходные в Лас-Вегасе и Фьюри был на голову лучше соперника, несколько раз оправив Уайлдера в нокдаун и добившись того, чтобы в 7-м раунде секунданты американца выбросили полотенце на ринг в знак досрочного прекращения боя.