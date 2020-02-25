Бойцы Росгвардии устроили бои без правил между охраной и посетителем ТЦ в Подмосковье

25.02.2020, 12:06, Новости дня

Бойцы Росгвардии попали под подозрение после случая в Подольске, где на их глазах произошла драка между посетителем ресторана и его охранником, однако стражи порядка не только не попытались разнять противников, но и сдерживали зрителей от вмешательства. Поединок сняли на видео.

 

Стычка, по предварительным данным, произошла в минувшие выходные у торгового комплекса "Остров сокровищ". Компания мужчин что-то не поделила с сотрудником ЧОП, тот попросил их покинуть помещение, а сам вызвал стражей порядка. Бойцы Росгвардии предложили противникам самостоятельно выяснить отношения на кулаках и даже организовали своеобразный ринг на парковке, а сами сдерживали желающих принять участие в поединке.

Судя по представленным кадрам, верх одержал посетитель ТК, нанесший охраннику сокрушительный удар по голове. Однако на этом схватка не завершилась — побежденного бросились добивать руками и ногами.

ГУ МВД по Московской области и подмосковное управление Росгвардии, как сообщает "Россия 24", уже начали проверку, по результатам которой стражи порядка, позволившие мужчинам драться в общественном месте, могут быть наказаны.



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