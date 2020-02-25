Пластический хирург рассказал о реальном способе борьбы с целлюлитом

25.02.2020, 12:04, Разное

Пластический хирург Мариам Омар пояснил о реальных способах борьбы с целлюлитом без хирургического вмешательства. Спорт и правильное питание помогут избавиться от подкожного жира.
Эксперт отметил, что целлюлит может проявиться даже в раннем возрасте, и самой частой причиной его появления является ожирение. Именно поэтому потеря веса может сработать, как профилактика целлюлита, но это будет лишь краткосрочный результат. В долгосрочной перспективе лучше всего начать заботиться о своём теле путём физических нагрузок. Лучше всего чередовать карио и силовые нагрузки.

Немаловажным для борьбы с целлюлитом является и питание. Еда должна быть с низким содержанием соли, а в рационе обязательно присутствовать мясо или рыба. Эти продукты прекрасно стимулируют организм и позволяют насыщать его необходимым белком. Он, в свою очередь, становится источником коллагена, который и поддерживает упругость кожи.



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