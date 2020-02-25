Индия заключила контракт на закупку американского вооружения

25.02.2020, 11:58, Новости дня

Индия согласилась закупить у США вооружения на более чем 3 млрд долларов, включая вертолеты, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Ранее сегодня мы расширили наше сотрудничество в области обороны. Мы договорились, что Индия закупит американское вооружение на сумму более 3 миллиардов долларов, включая вертолеты (AH-64E) Apache и MH-60R, лучшие в мире», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

По его словам, новые сделки укрепят совместную обороноспособность стран.

«В наших переговорах с премьер-министром Моди подтвердили приверженность двух стран защищать наших граждан от радикального исламского терроризма», – добавил он.

Американский лидер подчеркнул, что США и Индия продвинулись в вопросе заключения торговой сделки.

«Мы достигли значительного прогресса по всеобъемлющему торговому договору. И я надеюсь, что мы можем достигнуть соглашения, которое будет очень важно для обеих стран», – сообщил Трамп.

В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди добавил, что стороны решили вывести отношения на уровень всеобъемлющего глобального партнерства.

«Наши министры торговли провели положительные переговоры. Мы оба решили, что наши команды должны придать юридическую форму этим торговым переговорам. Мы также договорились начать переговоры о крупной торговой сделке», – сказал премьер-министр.

Он также отметил, что в ходе переговоров обсудил с Трампом «важные аспекты индийско-американского партнерства», такие как оборона и безопасность, энергетическое стратегическое партнерство, торговля или связи между людьми.

Моди добавил, что индийские войска проводят большую часть своих учений вместе с войсками США. Также, по его словам, Индия расширяет сотрудничество в целях повышения безопасности и борьбы с международным терроризмом.

В понедельник утром Трамп начал двухдневный официальный визит в Индию. В преддверии визита Трамп заявлял, что подпишет торговое соглашение с Индией, если оно будет выгодно США. По итогам визита Трамп рассчитывает объявить о ряде крупных коммерческих сделок в нескольких ключевых секторах экономики, а также в области оборонного сотрудничества.