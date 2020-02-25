Австралия назвала коронавирус более серьезной угрозой для экономики, чем природные пожары

25.02.2020, 11:57, Новости дня

Влияние вспышки коронавируса на экономику Австралии будет более значимым, чем последствия природных пожаров. Такое заявление сделал министр финансов страны Джош Фрайденберг.

«Существует значительная неопределенность относительно того, каковы будут последствия [эпидемии]», — заявил он. Комментируя возможность достижения профицита бюджета, который предусмотрен бюджетом на этот финансовый год, Фрайденберг отметил, что экономика страны сталкивается с около внешних и внутренних шоков.

Ранее сегодня сообщалось, что пятьсот самых богатых людей мира совокупно потеряли $139 млрд за 24 февраля из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса. По информаци Bloomberg, больше всех пострадали богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос и глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Каждый из них потерял более $4,8 млрд. За ними следует основатель компании Inditex Амансио Ортега, чье состояние сократилось на $4 млрд. На третьем месте основатель Facebook Марк Цукерберг, потерявший $3,4 млрд.

Из российских бизнесменов наибольшие потери понес президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, его состояние сократилось на $1,2 млрд.



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