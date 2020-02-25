Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц

25.02.2020, 11:54, Новости дня

12 февраля правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины. Об этом 24 февраля сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Запрет принят в качестве меры по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа и касается таких видов продукции:

птица, птица или другие птицы, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, полученные из них, восприимчивы к вирусу птичьего гриппа;
сперма, яйцеклетки и эмбрионы птицы, которые получают вирус птичьего гриппа;
мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

Случаи птичьего гриппа были зарегистрированы в Винницкой области 18 января 2020 года. 

23 января ЕС приостановил импорт мяса птицы из Украины в страны союза, а 14 февраля снял запрет на ввоз.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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