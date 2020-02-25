В Женеве проходит выставка украинского фотографа

25.02.2020, 11:54, Новости дня

В галерее ArTypique (Женева, Швейцария) 20 февраля открылась выставка художественной фотографии Lacrimosa украинского фоторепортера Андрея Кравченко. Об этом он написал в Facebook. 

«Через личный и креативный подход фотограф работает на пересечении сознания и впечатлений автора и зрителя. Отдавая преимущество фотографии, где эмоции важнее содержания, автор становится очень близким к импрессионистам. В Lacrimosa Андрей сосредоточился на своих ощущениях от жизни, тогда как его журналистская фотография фокусируется на фактах. Эта выставка демонстрирует парадигму, абсолютно противоположную его работе фотожурналиста», – сказала директор галереи Сандрин Берьйоне.

Et on installe 😊. J’adore ce moment 😉. #andrewkravchenko #artypiquegalerie #vernissage #lovemyjob #ruejacquesdalphin #carouge #geneve #expositionphotos #exibition #tiragesfineart #lacrimosa

Posted by ArTypique Galerie on Neljapäev, 20. veebruar 2020

Это первая персональная выставка украинского фотографа за границей. До этого его отдельные работы выставлялись в Украине, Германии, Франции, Швейцарии, России, Польше, Италии, Испании, странах Балтии, США, Канаде, ОАЭ, Японии и других.

34-летний Андрей Кравченко работает фоторепортером с 2006 года. Сейчас живет в Женеве.

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Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com


Фото: andrewkravchenko.com

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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