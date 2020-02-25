Белый дом запросил 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

25.02.2020, 11:52, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса 2,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом, сообщил Белый дом.

Эта сумма включает миллиард долларов на вакцины.

В ситуации, когда финансовые рынки падают из-за опасений, что коронавирус может существенно повлиять на мировую экономику, администрация Трампа хочет показать, что она готова бороться с вирусом, несмотря на относительно небольшое число случаев заболевания в США.

Вирус вышел за пределы материкового Китая и распространился примерно на 29 стран и территорий. Вспышки заболевания произошли в Южной Корее, Иране и Италии.

«Администрация Трампа по-прежнему очень серьезно относится к распространению коронавирусной болезни COVID-19. Сегодня администрация передает в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 миллиардов долларов на ускорение разработки вакцин, поддержку мероприятий по обеспечению готовности и реагированию на возможную вспышку, а также на закупку крайне необходимого оборудования и материалов», – заявила пресс-секретарь Административно-бюджетного управления Белого дома Рейчел Семмел.

Деньги будут направлены на терапию, разработку вакцин и создание запасов средств индивидуальной защиты, включая маски, сообщили в Белом доме.

Из указанных 2,5 миллиардов долларов полтора миллиарда составляют новое финансирование. Остальную сумму предполагается взять из средств, уже выделенных Конгрессом, включая неиспользованные деньги на борьбу с вирусом Эбола.

Администрация просит Конгресс одобрить перенаправление этих средств на борьбу с коронавирусом.

Председатель комитета Палаты представителей по ассигнованиям демократ Нита Лоуи заявила, что финансовый запрос администрации Трампа «удручающе недостаточен для защиты американцев от смертельно опасной вспышки коронавируса».

Распространение вируса в США не носит такого характера, как в Китае и некоторых других странах, но представители органов здравоохранения не исключают такой возможности, несмотря на то, что американцы, которых затронула эпидемия, помещаются в карантин.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, всего в США зарегистрировано 53 случая коронавируса. У 14 человек диагноз был поставлен в США, а остальные 39 – это американцы, репатриированные из китайского Уханя, который стал центром эпидемии, а также с круизного корабля Diamond Princess, который находится на карантине в Японии.