Известно, как без краски для волос избавиться от седины

25.02.2020, 11:52, Новости дня

Сотрудники Гарвардского университета рассказали, что в ходе проведенного недавно исследования им удалось найти уникальный способ избавления от первых признаков старения – от седины.

На протяжении длительного периода времени ученые занимались изучением особенностей процесса старения человеческого организма. Ранее проведенные исследования уже показали, что появление, например, седых волос у человека связано с генетическими предрасположенностями и возрастом. Однако оказалось, что также седые волосы появляются еще и в зависимости от уровня стресса человека. Пигмент, отвечающий за окрашивание волос, разрушается под воздействием стрессов и сильных переживаний.

Таким образом, ученые считают, что единственным способом избавиться от седины и предотвратить ее появления является отсутствие стрессов.



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