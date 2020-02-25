Найден новый способ создания органической электроники

25.02.2020, 11:52, Новости дня

Научные сотрудники Центра энергетических наук и технологий Сколтеха и Института проблем химической физики РАН сообщили о недавно разработанном способе формирования тонких полупроводниковых фуллереновых пленок.

На сегодняшний день органическая электроника является мечтой разработчиков. Именно она открывает перед производителями огромное количество возможностей. Органические полупроводники являются легкими, недорогими и гибкими, а потому именно с их помощью можно производить дешевые, но эффективные устройства. В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники. Группе российских ученых удалось этот способ найти.

В рамках исследования специалисты разработали собственный подход к формированию тонких полупроводниковых фуллереновых пленок.