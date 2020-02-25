Ученые определили продукты, влияющие на разные виды инсульта

25.02.2020, 11:52, Новости дня

Команда специалистов из Европейского общества кардиологов поделилась результатами проведенного исследования, направленного на изучение влияния пищи и определенных продуктов на возникновение разных видов инсульта.

Исследователи проводили анализ полученных данных о пищевых привычках примерно 418 тысяч человек разного возраста, социального положения, проживающих в 9 европейских странах. Выяснилось, что в основном европейцы питались мясом и мясными продуктами, рыбой и рыбными продуктами, молочными продуктами, яйцами, крупами и продуктами из злаков, фруктами и овощами. При этом специалисты определили, что употребление большого количества фруктов и овощей способствует снижению риска развития инсульта.

Употребление большого количества яиц связали с повышенными рисками геморрагического инсульта, но на риск возникновения ишемического инсульта употребление яиц не влияет.