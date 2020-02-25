На Восточном запланировали отдельный стартовый стол для ракет «Союз-5» и «Союз-6»

25.02.2020, 11:51, Новости дня

На космодроме Восточный планируется возвести отдельный стартовый стол для проведения пусков ракет-носителей «Союз-5» и «Союз-6», сообщил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является оператором российских космодромов) Андрей Охлопков.

«Их запуски со стола для сверхтяжелой ракеты были бы очень рискованными. Намного дешевле и безопаснее создать рядом стартовую площадку под «Союз-5» и «Союз-6». Так и будем делать», – отметил глава компании, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в 2021 году планируется нарастить количество пусков по сравнению с текущим годом.

«В этом году с Восточного у нас запланировано четыре пуска, в следующем – шесть-восемь», – сказал Охлопков.

В 2024 году с космодрома планируется запустить ракету «Ангара», но это будет не единственный старт этой ракеты, объяснил гендиректор.

«В 2023 году с Восточного состоится первый пуск «Ангары-А5» с беспилотным кораблем «Орел». В 2024 году запланировано сразу два старта: с «Орлом» снова без экипажа и тяжелым космическим аппаратом. Первый пилотируемый пуск «Ангары-А5П» намечен на 2025 год», – сказал он.

В 2026 и 2027 годах планируются пилотируемые запуски «Орла», а потом его испытания планируется перенести на сверхтяжелую ракету, первый старт которой запланирован на 2028 год.

Охлопков заметил, что стартовый комплекс для пусков ракет-носителей «Союз-2» с Восточного можно будет использовать в течение 30 лет.

«Можно все что угодно говорить о наших строителях, но они построили прекрасный стартовый комплекс, который рассчитан на эксплуатацию в течение трех десятилетий», – сообщил глава компании.

С 2022 года на Восточном планируется начать строить стартовый стол для сверхтяжелой ракеты, она будет состоять из шести блоков, аналогичных первой ступени «Союза-5» и центрального блока, аналогичного ракете «Союз-6».

Ранее в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию предложили включить в число особых «федеральных территорий» космодром Восточный.