Мнение: Что же не поздравил, главный бомбардир?!

25.02.2020, 11:43, Разное

Выдающийся российский хоккеист и отъявленный путинист – Александр Овечкин, забросил в НХЛ 700-ю шайбу.

Но это достижение никак не использовано российским начальством.

Хоккеист Путин, тоже играющий в НХЛ (Ночная хоккейная лига), промолчал. А ведь тоже знает толк в шайбах – забивает за игру по 5-10 штук. Мог хотя бы поздравить капитана своей «Команды Путина». Должен был сидеть, прильнув к ТВ, смотреть, как наш великий форвард из «Вашингтон Кэпиталз» вколачивает 700-ю шайбу в ворота «Нью-Джерси Дэвилз». Но, нет. Путин скучал вчера загорелым в Сочи лицом на турнире по боевому самбо.

Но, ладно «царь». А что же подчиненные? Тоже мышей не ловят.

Вот, скажем, замглавы администрации Кириенко – «смотрящий» за внутренней политикой. Как бывший комсомолец, Кириенко мог бы взять из советского опыта лучшее. Например, заранее договорится с Овечкиным, что 700-й гол он посвящает поправкам в Конституцию. Подогнать вместе с Громовым камеры к кромке льда, чтобы на всю страну ахнули слова поддержки из Америки.

Но … Ничего этого нет. Момент упущен. Над Москвой валит густой мокрый снег. Кремль затянут туманом. Главный «царствует, лежа на боку». В приемной, уронив головы на плечи, храпят безответственные «бояре».

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