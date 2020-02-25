«Я снова толстый». Анатолий Анатолич за зиму набрал 10 кг

25.02.2020, 11:42, Новости дня

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич за зиму набрал 10 лишних кг. Об этом он сообщил на своей страницев в Instagram.

По словам ведущего, стоит ему расслабиться, как его вес тут же достигает 100 кг.

«Я снова тослтый. Всю жизнь с переменным успехом борюсь с лишним весом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш», – призналася артист.

Бороться с лишним весом артист намерен с помощью бега – начиная с понедельника, он возобновил пробежки, в первый же день совершив полуторачасовой забег.

«Это был пример выхода из зоны комфорта, когда вместо вкусного обеда в приятной компании ты бежишь по лужам полтора часа», – поделился ведущий.

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Короче, я сейчас снова толстый. Я вообще всю жизнь борюсь с весом, с переменным успехом. Вот сейчас явно проигрываю, но готов брать реванш. Я понимаю , что как только я расслаблюсь, сразу перевалю за 100 кг. Вот сегодня на пробежке я как никогда чувствовал свои лишние 5 (6 или 7, а точнее все 10 кг) Когда ты знаешь как это быть легче, чем сейчас, то понимаешь почему тебе сейчас так тяжело на 13-м километре, которые в другой ситуации для тебя ничто. Несомненно, нужно принимать себя таким, какой ты есть. Но важно находится в гармонии с собой, с тем как ты выглядишь, как живешь, как работаешь. Поэтому и делюсь своими мыслями тут, практически как с личным психологом. Только с вами. Ничего тут обещать не буду, типа приду в свою идеальную форму за пару недель, хотя публичное обещание, конечно мотивирует. Просто делюсь тем, что тревожит меня и заставляет меняться. Кстати, о сегодняшней пробежке. Вы видели эту погоду? Когда я бежал на северном мосту, дул такой ветер, когда невозможно дышать, типа я на восхождении был, а не на пробежке. Это кстати, и был пример буквального выхода из зоны комфорта. Когда вместо вкусного обеда в приятной компании, бежишь по лужам полтора часа. Всем хорошего вечера и достойных целей. Они делают нас лучше. Я точно знаю.

A post shared by Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) on Feb 24, 2020 at 10:45am PST

25 февраля, на следующий день после возобновления пробежек, коллега Анатолия Анатолича по утренним эфирам на телеканале «Украина» Лилия Ребрик на своей персональной странице в Instagram поделилась видео танцевального батла, в котором ведущий заведомо признал свое порожаение.

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День 2. Продовжуємо танцювальний батл з @anatoliyanatolich * Всім доброго ранку!!! Такі танці допомагають насправді прокинутися * . #ранокзукраїною #залаштунки @m.o.r.a_fashion

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on Feb 24, 2020 at 10:38pm PST

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы «Сніданок з «1+1» и «Голос країни» на «1+1».

Вместе с ведущей Лилией Ребрик Анатолий Анатолич ведет утренний эфир программы «Ранок з Україною» на канале Україна, а также является автором одноименной авторской программы, которая выходит на YouTube-канале «Зе Интервьюер».

В 2017 году Анатолий Анатолич пробежал марафон TCS New York City за 4:36:13.