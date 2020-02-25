Политолог: Русофобия в США стала «элитной историей»

25.02.2020, 11:37, Новости дня

«Русофобия в Штатах – это элитная история, а не электоральная», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Так он прокомментировал требования сенаторов-демократов ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы» на стороне Дональда Трампа и Берни Сандерса.

«Американские избиратели никак не реагируют на обвинения в сторону РФ во «вмешательстве» в выборы США. У республиканцев и демократов на праймериз побеждают наиболее мирно настроенные, в том числе и по отношению к России, кандидаты», – сказал доцент философского факультета МГУ, политолог-американист Борис Межуев.

По его словам, разрыв элит и масс в вопросе отношений с Россией очень значительный. «И чем сильнее ситуация будет нагнетаться, тем больше этот разрыв будет увеличиваться, проявляясь в успехе несистемных кандидатов, таких как Сандерс. Поэтому, я думаю, такие обвинения играют деструктивную роль во время избирательной кампании», – добавил Межуев.

Он отметил, что Берни Сандерс – на 100% несистемный кандидат. «Несмотря на то, что он укладывается в логику сопротивления националистическому повороту, который олицетворял Трамп, по многим пунктам Сандерс не укладывается в логику американского эстеблишмента. Он занимает крайне антиизраильскую позицию, в целом выступает против военных авантюр США. По вопросам образования Сандерс придерживается социалистических взглядов», – рассуждает политолог.

«Потому при выборе между Трампом и Сандерсом, многие, в том числе те, кто занимают «нетрампистские» позиции, будут вынуждены признать Трампа как меньшее зло и голосовать за него», – заключил политолог.

Ранее влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В то же время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американское разведсообщество и Демократическую партию США в мошенничестве с целью навредить ему и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу.

«Они (представители разведки) якобы сказали сумасшедшему Берни (так Трамп называет Сандерса), что на него рассчитывает Россия, а не на меня. Все это большая афера с участием разведсообщества и демократов. Они хотят, чтобы Сандерс покинул [президентскую гонку], и ненавидят Трампа», – написал глава Белого дома в своем Twitter.

В посольстве РФ в Вашингтоне выразили глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» РФ в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз. Ранее Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что РФ якобы вмешивается в американские президентские выборы 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.



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