В Тбилиси хотят назвать улицу в честь французского крейсера, стрелявшего по Красной Армии

25.02.2020, 11:37, Новости дня

Грузинская оппозиция во вторник, в «День советской оккупации», призвала назвать одну из улиц Тбилиси в честь французского крейсера Waldeck-Rousseau, который принимал участие в боях на стороне Грузии в 1921 году против красноармейцев, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат парламента от «Европейской Грузии» Георгий Канделаки заявил, что «наш большой друг, тогдашний премьер-министр Франции Аристид Бриан направил в помощь Грузии этот французский броненосный крейсер, который обстреливал части Красной Армии с моря в Абхазии».

«Это дало возможность армии Грузии, когда уже пал Тбилиси, контратакой занять город Гагра 28 февраля 1921 года. Это очень важный эпизод в истории Грузии», – сказал оппозиционер.

«Цивилизованная Европа стояла в то время рядом с Грузией, и этот крейсер заслуживает того, чтобы его имя носила одна из улиц Тбилиси», – сказал он.

Данный крейсер являлся флагманом французской легкой эскадры в Черном море. В 1920 году он прикрывал эвакуацию белых частей из Крыма и уходил последним вместе с генералом Врангелем.

Напомним, во вторник в Грузии приспустили флаги в годовщину «оккупации» Красной армией.