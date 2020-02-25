Мнение: Коротко по Идлибу. 24.02.2020

25.02.2020, 11:04, Разное

Коротко о развитии событий в Идлибе.

В Южном Идлибе САА продолжают развивать наступление, постепенно приближаясь к Кафр-Наблу и Хазарину. Сопротивление со стороны боевиков слабое, основные силы сейчас заняты операциями в центральных районах провинции.

Если у сирийцев получится, то они перережут дорогу между Хазарином и Кафр-Наблом и постепенно займут оба города. А там уже через горы можно идти к равнине Аль-Габ, а также продвигаться на север к трассе М-4.

Под Найрабом обстановка сложная.

Боевики сидят на западных окраинах и заявляют, что контролируют поселок. Сирийцы отошли на восточные окраины, а сам поселок еще со вчерашнего вечера утюжили ВКС РФ. Видео из центра Найраба ни та, ни другая сторона по-прежнему не выкладывают.

ВКС РФ помимо ударов под Найрабом, обрабатывают линию Кминас-Сармин.

Более всего это похоже на бои за Хамамийят https://colonelcassad.livejournal.com/5128376.html, во время сражения за Кафр-Набуда. Тогда боевики перешли в контрнаступление и несколько дней долбились о Хамамийят под постоянными бомбардировками российской авиации и с помпой взяли его. Несколько дней посидели там под бомбами и в конечном итоге отползли назад. Посмотрим как будет с Найрабом. Сирийцы очень надеются, что и в этом раз превосходящая огневая мощь поможет перемолоть ударные отряды боевиков, которые сейчас скованы сражением под Найрабом, покуда "Тигры" занимают территорию в Южном Идлибе. В принципе, сирийцам выгодно затягивание боев в таком ключе, так как можно в открытом бою перемолоть существенное кол-во боевиков вынужденных подставляться под артиллерию и авиацию, при этом даже в самом худшем случае, они просто потеряют один поселок, имеющий лишь тактическую ценность, достигая при этом серьезных оперативных успехов в Южном Идлибе. Уверен, что турецкое командование это понимает и будет подталкивать боевиков к тому, чтобы по быстрому взять Найраб и иметь возможность либо перебросить часть сил на юг, либо же оказать давление на Саракиб после деблокады обсервационного пункта на дороге Найраб-Саракиб.

Переговоры Эрдогана и Путина по Идлибу пройдут 5 марта. Прямая встреча уже согласована, общую встречу с участием Макрона и Меркель еще согласовывают. В среду в Анкару прилетает российская военная делегация, которая продолжит обсуждать с турками Идлиб.

Также будет обсуждаться и вопрос Ливии. Эрдоган снова публично жаловался, что Хафтару в Ливии помогает целая бригада "вагнеров" из 2500 человек, контракт которых оплачивают эмиратчики. Жалобы проистекают от того, что у Турции растут потери в Ливии. Эрдоган признал двух погибших военных (помимо офицеров убитых при бомбардировке порта), СМИ поддерживающие Хафтара заявляют о цифрах порядка 10-15 убитых турецких военных и большого кол-ва боевиков, которых Турция вывезла из Сирии в Ливию.

О развитии событий в зоне наступления можно смотреть в Телеграме https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь, в течение дня лента обновляется)