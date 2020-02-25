После вечеринки со стриптизом из питерского морга уволились сотрудники

25.02.2020, 11:31, Новости дня

В Санкт-Петербурге уволились сотрудники морга, где на вечеринку в честь Дня защитника Отечества пригласили стриптизершу. Заявления об уходе написали мать и дочь – медсестра и медицинский регистратор, соответственно. Их начальник временно отстранен от работы.

Об отстранении начальника одного из отделений морга Виктора Василенко сообщило издание "Фонтанка" со ссылкой на городской комитет здравоохранения. Он не будет выполнять свои обязанности до окончания соответствующей проверки.

21 февраля сообщалось, что комитет начал проверку всех обстоятельств произошедшего.

"Руководитель бюро Игорь Лобан находится в командировке и возвращается из нее для того, чтобы провести разбирательство по этому факту", – сообщили ТАСС в комздраве.

Ранее в интернете появилось видео с праздника, который отмечали в городском бюро судебно-медицинской экспертизы. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники морга сидят за накрытым столом, а перед ними танцует обнаженная женщина. Виктор Василенко, комментируя происходящее, отметил, что поздравление для мужчин было организовано в ординаторской.