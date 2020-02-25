В Сочи классный руководитель вымогала у учеников деньги на уборку класса

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Учитель английского языка одной из сочинских школ потребовала от своих воспитанников сдать деньги на уборку класса. Ученики сняли педагога на видео.

 

"Запомните сами и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц. И нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. В штате уборщицы для кабинетов нет", — заявил преподаватель школы №27.

По ее словам, сами ученики не в силах поддерживать порядок в классе, но если их родители не сдадут деньги, то они сами будут наводить чистоту и составлять график дежурств. Походы родителей к директору, по ее словам, ситуацию не изменят.

"Если этого не произойдет, я этот список подам директору, а директор найдет пару слов сказать от себя. Одна мама уже сходила к директору, пыталась там что-то выяснить, но он ей четко и конкретно сказал, куда надо идти, и зачем, и почему. Не доводите, пожалуйста, до греха", — резюмировала классный руководитель.

После публикации записи ученики признались, что уроки у этого учителя всегда начинаются с поборов на различные нужды.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Дубинский: Я собрал файлики на судью Мазура. Пригодятся, учитывая наши будущие судебные тяжбы со Святошем

11.02 / Изолятор для прибывающих из Китая детей организовали в Ростове-на-Дону

12.02 / Япония решила разработать систему самоподрыва северокорейских ракет

05.02 / Путин пригрозил закрыть аптеки за завышение цен под предлогом коронавируса

04.02 / Патрушев и Салливан обсудили взаимодействие между государствами в сфере безопасности

30.12 / Немцы назвали способных решить мировые проблемы политиков

11.02 / Дутерте распорядился выслать военнослужащих США с Филиппин

14.01 / Россиянин не довез супругу до роддома из-за некачественного бензина

09.01 / В районе посольства США в Багдаде упали несколько ракет

21.02 / Президент Швейцарии пригласила на свой юбилей всех жителей страны, которые родились с ней в один день и год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика