В Сочи классный руководитель вымогала у учеников деньги на уборку класса

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Учитель английского языка одной из сочинских школ потребовала от своих воспитанников сдать деньги на уборку класса. Ученики сняли педагога на видео.

"Запомните сами и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц. И нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. В штате уборщицы для кабинетов нет", — заявил преподаватель школы №27.

По ее словам, сами ученики не в силах поддерживать порядок в классе, но если их родители не сдадут деньги, то они сами будут наводить чистоту и составлять график дежурств. Походы родителей к директору, по ее словам, ситуацию не изменят.

"Если этого не произойдет, я этот список подам директору, а директор найдет пару слов сказать от себя. Одна мама уже сходила к директору, пыталась там что-то выяснить, но он ей четко и конкретно сказал, куда надо идти, и зачем, и почему. Не доводите, пожалуйста, до греха", — резюмировала классный руководитель.

После публикации записи ученики признались, что уроки у этого учителя всегда начинаются с поборов на различные нужды.