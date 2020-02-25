Объявлена цена на смартфон Honor View 30 Pro для российского рынка

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Флагманский смартфон Honor V30 Pro официально вышел на китайском рынке в прошлом году, однако теперь аппарат появился в продаже в Европе.

Напомним, в рейтинге системы DxOMark вышеуказанный смартфон получил третье место по оценке качества работы камеры. Новый девайс Honor V30 Pro обладает увеличенным 6,7-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Фронтальная камера получила сдвоенный объектив на 32+8 мегапикселей.

Что касается основной камеры, то она имеет тройной модуль с главным датчиком 40 мегапикселей. За производительность смартфона Honor V30 Pro отвечает мощный чип Kirin 990 5G. Устройство имеет усиленный аккумулятор 4100 мАч. Старт продаж новинки состоится 3 марта по цене от 37 тысяч рублей.