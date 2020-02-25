В Подмосковье дорожные инспекторы спасли задыхающуюся девочку

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Под Каширой экипаж ДПС спас жизнь задыхающейся маленькой девочке. Они оперативно довезли мать и ребенка до больницы, где девочке оказали всю необходимую помощь.

"Лейтенанты полиции Дмитрий Непрокин и Максим Орлов заступили на службу в вечернюю смену. В районе 115 километре автодороги "Кашира – Ненашево" подъехали к другому экипажу, чтобы сменить коллег, – сообщает портал "МВД Медиа". – В этот момент возле них остановился автомобиль "Лада Гранта". Взволнованная женщина-водитель сообщила, что в салоне ее машины находится годовалая дочь, у которой возникли проблемы с дыханием".

Учитывая дорожную ситуацию, полицейские предложили женщине с ребенком пересесть в патрульную машину. Включив мигалку и сирену, полицейские за несколько минут довезли их в больницу. По пути они успели связаться с медиками и предупредить о необходимости экстренной госпитализации ребенка.

Другой экипаж тем временем караулил "Гранту", которую женщина оставила на дороге. Позже машину забрал ее муж.

19 февраля сообщалось о кировских инспекторах ДПС, которые спасли на трассе косулю. Животное заметили на 21 километре трассы "Красноярск – Железногорск". Олень метался по трассе и не мог перебраться через снежный бруствер. Стражи порядка вместе с одним из автовладельцев "задержали" косулю и помогли ей перебраться через ограждение.



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