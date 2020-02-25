Опубликован официальный тизер флагмана Redmi K30 Pro

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Компания Redmi поделилась официальным рендерным изображением нового флагманского смартфона Redmi K30 Pro.

Однако рассмотреть корпус устройства целиком не удастся, так как на снимке гаджет позирует лишь наполовину. Несмотря на прошлые слухи, новый смартфон Redmi K30 Pro лишился вырезов на дисплее для фронтальной камеру. Однако решением данного вопроса стал выдвижной механизм в корпусе смартфона.

Несколько ранее уже появлялись слухи о возможности внедрения памяти LPDDR5 и UFS 3.0, что позволит существенно приблизиться к самым топовым конкурентам. Заявлено, что официальный дебют флагманского смартфона Redmi K30 Pro состоится уже в марте текущего года, однако точная дата не называется.