«Это у них какие-то такие мысли в голове». Go-A в ответ на критику Тополи заявили, что не вкладывали скрытый отрицательный подтекст в песню «Соловей»

25.02.2020, 11:30, Новости дня

Победитель нацотбора на «Евровидение 2020» группа Go-A в интервью ТСН в ответ на критику фронтмена группы «Антитіла» Тараса Тополи заявила, что их композиция оптимистичная и не несет скрытых отрицательных символов.

«Каждый человек имеет право на свое мнение. Также мы понимаем, что как группа мы не можем нравиться всем. Например, я с удовольствием могу слушать рок-музыку, но это не значит, что я слушаю все рок-группы. Каждый человек имеет право сказать то, что он думает», – отметили музыканты.

По их словам, они удивляются тому, что в песне «Соловей» находят некие непонятные символы.

«На самом деле мы не вкладывали все эти смыслы. А то, что они их там видят, мне кажется, это не наши проблемы. Мы точно ничего такого, чтобы унизить нашу Украину, туда не вкладывали. А если украинцы сами находят символы, то это, должно быть, у них какие-то такие мысли в голове», – сказали победители нацотбора.

Участники Go-A акцентировали внимание на том, что впервые за 15 лет на «Евровидении» прозвучит песня на украинском языке.

«Мы видели довольно много комментариев от иностранцев под нашим видео с нацотбора на YouTube. Они писали, что классно, что наша песня не на английском, а на украинском языке, и просили ни в коем случае не переводить текст», – сказали музыканты.

Тарас Тополя заявил, что номер Go-A с песней «Соловей» несет негативный посыл.

Победителем нацотбора на «Евровидение 2020» стала группа Go-A с песней «Соловей». Она получила максимальное количество баллов от жюри и телезрителей.

Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен, ведущая, певица, дважды участвовавшая в «Евровидении», Эдсилия Ромбли и певец Ян Смит.

Участник от Украины в Роттердаме выступит в первом полуфинале. У него будет 16 конкурентов.