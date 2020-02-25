Медики назвали снижающие риски разных видов инсульта продукты

25.02.2020, 11:30, Разное

Медицинские специалисты рассказали, как правильно питаться, чтобы снизить риски геморрагического и ишемического инсультов. Они провели масштабное исследование, результаты которого продемонстрировали существование связи между употреблением определенных продуктов и высокими рисками инсульта.
Сотрудники Оксфордского университета изучили рацион питания 418 000 человек, проживающих в девяти странах Европы. Оказалось, что добавление в рацион дополнительных порций фруктов, овощей, молока, сыра и йогурта позволяет защитить человека от ишемического инсульта. Кроме того, эксперты посоветовали обратить внимание на клетчатку. Дополнительные 10 граммов клетчатки способны сократить риски инсульта на 23%.

А вот употребление большого количества яиц, наоборот, негативно отражается на здоровье человека. Так, по словам Ричарда Фрэнсиса, чем больше человек ест яиц, тем выше риски геморрагического инсульта, сопровождающегося кровоизлиянием в мозг. Медики не рекомендуют полностью исключать из рациона конкретные продукты, достаточно сбалансировать свой рацион, поддерживать физическую активность и следить за артериальным давлением.



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